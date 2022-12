7500 Menschen betroffen Bombe in Kiel wird am 3. Advent entschärft

Nach dem Fund einer Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg im Kieler Stadtteil Gaarden müssen am Adventssonntag tausende Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Die amerikanische 250-Kilo-Bombe sei von Mitarbeitern des Kampfmittelräumdienstes im Werftpark gefunden worden, teilte die Polizei am Freitag in Kiel mit.