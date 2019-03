Seit Herbst 2017: 1700 Autofahrer kassieren Strafen wegen fehlender Rettungsgassen

Flensburg Immer erklären Rettungskräfte, wie Autofahrer eine ordentliche Rettungsgasse bilden müssen. Seit 2017 haben rund 1700 Fahrer eine Strafe kassiert, weil sie eben das nicht gemacht hatten.

Weil sie nicht wie vorgeschrieben eine Rettungsgasse gebildet hatten, sind seit Herbst 2017 rund 1700 Autofahrer in der Flensburger Verkehrssünderdatei erfasst worden. Die Verschärfung des Tatbestandskatalogs war am 6. Oktober 2017 in Kraft getreten, wie das Kraftfahrtbundesamt am Donnerstag in Flensburg mitteilte.