Forderung zurückgewiesen : Keine Entschädigung für Gefäßschäden bei Contergan-Opfern

Köln Contergan-Geschädigte haben einen Gerichtsurteil zufolge keinen Anspruch auf höhere Entschädigungszahlungen für die Anerkennung von Gefäßschäden.

Rund 60 Jahre nach der Markteinführung des damaligen Schlafmittels Contergan fehlten derzeit Erkenntnisse zur Wirkung von Thalidomid auf die embryonale Entwicklung, erklärte das Gericht weiter. Eine gesicherte Grundlage bestehe nur in Bezug auf die allgemeine Wirkung des Stoffs, dem in der Tumorbekämpfung eine hemmende Wirkung zugeschrieben werde.

Das Medikament Contergan der Firma Grünenthal war von 1957 bis 1961 auf dem Markt. Insgesamt kamen wegen des Schlafmittels rund 10.000 Kinder mit schweren Missbildungen an Armen und Beinen auf die Welt, die Hälfte von ihnen in Deutschland. Das Geld aus einem damals von Grünenthal mit den betroffenen Eltern geschlossenen Vergleichs floss in eine Stiftung, die 1972 auch mit Bundesmitteln gegründet wurde. Sie betreut rund 2.700 Betroffene, die heute in der Regel zwischen 55 und 60 Jahre alt sind.