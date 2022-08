Experten geben Entwarnung : Warum wir keine Angst vor Wespen haben müssen

Hat sich die Wespe erst einmal auf den Lebensmitteln niedergelassen, gibt sie die Nahrungsquelle schnell an die komplette Population weiter. Foto: dpa-tmn/Julian Stratenschulte

Düsseldorf Ein gutes Buch, kühle Getränke und dann einfach mal auf der Terrasse die Seele baumeln lassen - wären da nicht die lästigen Wespen. Experten erklären, warum die Angst vor dem gestreiften Insekt in den meisten Fällen dennoch unbegründet ist.

In den Sommermonaten ziehen sich viele Menschen zur Entspannung auf den Balkon oder die Terrasse zurück. Häufig sind sie dort allerdings nicht alleine, denn auch Insekten wie Bienen und Wespen sind Teil der Nachbarschaft. Und die können die Ruhe schnell mal zunichte machen. Während die gestreiften Honigproduzenten weitestgehend geduldet werden, gelten Wespen immer noch als aggressive Jäger. Sie haben den Ruf, gefährlich zu sein und auch vor dem Menschen nicht Halt zu machen. Besonders Kinder und Allergiker fürchten sich vor dem Insekt, das sich in den Sommermonaten häufig in unsere Haushalte verirrt. Insekten-Experten möchten nun mit dem Vorteil der stechlustigen Wespe aufräumen.

Warum gibt es aktuell so viele Wespen?

Auch wenn wir einen anderen Eindruck haben - die Wespenpopulation ist in diesem Jahr nicht größer als in den Vorjahren. Zwar begegnen uns momentan mehr Wespen als in den letzten Monaten, das hat allerdings einen simplen Grund. So erreicht die Wespenpopulation jährlich Mitte August den Höhepunkt ihrer Entwicklung und die Wespen verlassen ihre Nester, um Nahrung für die Brut zu sammeln. Im Gegensatz zum Frühling finden die Insekten davon im Hochsommer immer weniger. Auf der Suche nach Pollen, Nektar und tierischen Stoffen wagen sie sich deshalb weiter in den Lebensraum des Menschen vor.

Welchen Einfluss hat das Klima auf die Anzahl der Wespen?

Wespen mögen es warm und trocken. Obwohl die Insekten für die Entwicklung ihrer Nester genügend Feuchtigkeit brauchen, meiden sie Ausflüge bei Regen. Das heiße, trockene Wetter der letzten Wochen liefert ihnen also optimale Bedingungen für die Nahrungssuche. Morsches Holz, das durch die Hitze schnell trocknet, wird gerne für den Bau des Nestes genutzt, wie die Biologin Tarja Richter vom Landesbund für Vogelschutz erklärt.

Welche Wespenarten sind besonders aggressiv?

Entgegen der allgemeinen Auffassung sind Wespen keine aggressiven Insekten und stechen nicht grundlos. Sie greifen den Menschen nur in Nestnähe oder bei Bedrohung an. Wer Ruhe bewahrt und nicht hektisch nach ihnen schlägt, hat in den meisten Fällen nichts zu befürchten. Viele der heimischen Wespenarten sind friedlich und leben völlig unauffällig unter uns. So machen seltene Arten wie die Mittlere Wespe und die Sächsische Wespe um Menschen und ihre Nahrung generell einen großen Bogen. Auch die Gemeine Wespe und die Deutsche Wespe, die bei uns am häufigsten vorkommen, sind nicht übermäßig aggressiv - wenn man sie nicht bedroht.

Was sollte im Umgang mit Wespen beachtet werden?

Wespen sollten gar nicht erst die Chance bekommen, sich auf Lebensmitteln niederzulassen. Haben sie die Nahrung erst einmal identifiziert, werden sie diese Information an die restliche Population weitergeben. Dr. Stephan Härtel, Experte für Hymenoptera (Hautflügler) beim NABU Berlin, rät deshalb dazu, die Insekten schnell zu vertreiben. Er empfiehlt, die Tiere mit einer Zeitung wegzuwedeln oder ihnen mit einem Wassersprüher Regen vorzutäuschen. Wenn diese Methoden nicht helfen, solle man den Rückzug antreten und in der Wohnung warten, bis die Wespen sich entfernt haben.

Wie sinnvoll sind Wespenfallen?

Vom Einsatz sogenannter Wespenfallen rät der Experte ab. Er hält die verwendeten Duftstoffe für wenig effektiv und kritisiert, dass diese nicht artenspezifisch sind. Statt der Wespen würden häufig andere Insekten in die Fallen geraten und dort verenden. Zwar ließen sich alte und kranke Tiere damit durchaus erwischen, wie seine Kollegin Birgit Königs vom NABU Nordrhein-Westfalen ergänzt, einen langfristigen Einfluss auf die Wespenpopulation habe dies jedoch nicht.

Wie lange leben Wespen in Deutschland?

Nach der Hochphase der Population im August nimmt die Aktivität der Wespen bis Ende September ab. Spätestens mit dem ersten Frost sterben die Wespen. Nur die Königin überlebt und gründet im nächsten Frühling ein neues Volk. Dass es in naher Zukunft zu einer Westenplage kommen könnte, bezweifelt Biologin Königs. Zwar könnten die Veränderungen durch den Klimawandel auch Einfluss auf die Westenpopulationen haben, aktuell sei dies aber noch nicht der Fall.

(cwi)