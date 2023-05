Schulleiterin appelliert an Eltern Kein Smartphone, bevor die Kinder 16 sind

Betroffenen Eltern rät die Lehrerin, „dass sie sich schleunigst fit machen im Umgang mit sozialen Netzwerken und sich selbst mal mit den Augen eines Kindes auf Spurensuche im Netz begeben, damit sie wissen, was da los ist“. Es sei zudem wichtig, den Jungen und Mädchen dabei zu helfen, bestimmte Bilder wieder aus dem Kopf zu bekommen. „Bei Nacktbildern beispielsweise trauen die Kinder sich häufig nicht, mit uns zu sprechen, weil sie peinlich berührt sind, und sie tragen diesen Gedanken der Scham und der Angst dann teilweise über Monate mit sich herum“, beklagt Müller. Es komme daher darauf an, eine Atmosphäre zu schaffen, „in der die Kinder sich an ihre Eltern wenden, wenn sie im Internet oder in sozialen Netzwerken auf Dinge stoßen, die sie schockieren“.