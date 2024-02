Unglück in Kehl Verletzte bei Feuer auf Karnevalswagen – TÜV bestätigt ordnungsgemäße Prüfung

Der in Brand geratene Fastnachtswagen eines Umzugs im badischen Kehl ist nach Angaben des TÜVs Süd im Rahmen vorgeschriebener Prüfungen von Experten begutachtet worden. „Wir bitten um Verständnis, dass wir zum konkreten Fall in Kehl aufgrund laufender Ermittlungen derzeit aber keine Aussagen machen können“, erklärte ein Sprecher des TÜVs Süd am Montag weiter. Die Zahl der Verletzten stieg laut Polizei auf mindestens acht Menschen – ein Schwerverletzter und sieben Leichtverletzte.