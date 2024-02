Unglück in Kehl Mehrere Verletzte bei Feuer auf Karnevalswagen

Nach ersten Angaben eines Polizeisprechers kam es am Sonntag mutmaßlich zu einer Verpuffung an einem Wagenanhänger. Dadurch habe das Fahrzeug Feuer gefangen. Um sich vor den Flammen zu retten, sprangen mehrere Menschen, die sich auf dem Anhänger befanden, auf die Straße. Der Umzugswagen wurde laut Polizei stark beschädigt. Der Fastnachtsumzug in der südbadischen Stadt wurde am Nachmittag abgebrochen.