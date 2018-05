Katholikentag in Münster: Hunderte demonstrieren gegen AfD auf dem Podium

Katholikentag in Münster

Rund 1000 Menschen demonstrieren in Münster gegen den Auftritt des AfD-Politikers Volker Münz. Foto: RP/Lothar Schröder

Münster Rund 1000 Menschen gehen am Samstagnachmittag in Münster auf die Straßen, um den Auftritt eines AfD-Politikers zu verhindern. Demos solchen Ausmaßes sind für den Katholikentag ungewöhnlich.

Während auf der offiziellen Bühne vor der Münsterlandhalle „Oh happy Day“ gesungen wird, ziehen laut Schätzung der Polizei etwa 1000 Demonstranten begleitet von zahlreichen Sicherheitskräften zur Halle. Dort soll am Samstagnachmittag der kirchenpolitsche Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion Volker Münz auf einem Podium reden dürfen.

Katholikentag in Münster

An der Demonstration nehmen Vertreter der Partei Die Linke teil, antifaschistische Aktionsgruppen, aber auch katholische Pfadfindergruppen - etwa von St. Georg. „Auf Nazi-Propaganda gibts kein Recht“ steht auf den Transparenten; und: „Kirche ohne Rassismus“. Dazu skandieren sie: „Münster Vielfalt, Vielfalt ist Münster“. Ziel der friedlichen und für Katholikentage höchst ungewöhnlichen Demo ist es, Münz am Zugang zur Veranstaltung zu hindern. Der aber war lange vor der Demo schon in der Münsterlandhalle eingetroffen.