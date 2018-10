Kassel: Polizei zieht Lkw-Fahrer mit mehr als vier Promille aus Verkehr

Schilder in Kassel umgefahren

Kassel In Kassel hat die Polizei einen vollkommen betrunkenen Lastwagenfahrer gestoppt. Aufgefallen war der Mann, als er mit seinem Fahrzeug Verkehrsschilder um fuhr.

Der 45-Jährige fuhr am frühen Montagmorgen in der nordhessischen Stadt beim Wenden ein Verkehrsschild um und wollte einfach weiterfahren, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Eine zufällig anwesende Besatzung eines Rettungswagens bemerkte den Unfall aber, stoppte den Fahrer und informierte die Polizei.