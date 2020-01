Bütt in Sachsen-Anhalt : Karnevalsredner macht Witze über „Asylanten“ und „Neger“ - das Publikum klatscht

Süplingen Dieser Auftritt ging komplett in die Hose. Ein Büttenredner in Sachsen-Anhalt hat mehrfach ausländerfeindliche Witze gemacht. Das hat jetzt Konsequenzen: Für ihn und für den Präsidenten des Karnevalspräsidenten.

Der Redner habe mehrfach das Wort „Neger“ und „Asylant“ in seiner vermeintlich humoristischen Rede verwendet. Zudem habe der Redner auch Vorurteile gegenüber Asylsuchende geschürt, in dem er darüber witzelte, dass sie vom Staat eine Menge finanzielle Zuwendungen erhalten, während die Deutschen leer ausgehen würden. Ein Griff in die wohl billigste aller Witztrickkisten. Laut „Volksstimme“ sollen die anwesenden Karnevalisten bei den Witzen des Redners dennoch geklatscht haben.

Die stellvertretende Bürgermeisterin von Haldensleben distanzierte sich deutlich von dem Inhalt der Rede. „Die Stadt Haldensleben distanziert sich klar vom Inhalt der Büttenrede, so wie er wiedergegeben worden ist“, erklärte Sabine Wendler. „Die Äußerungen sind weit jenseits dessen, was in der sogenannten 5. Jahreszeit akzeptabel ist“, so Wendler weiter. Die Stadt werde den Narrenbund nun stärker in den Fokus rücken und zu einer Stellungnahme auffordern. Zudem werde geprüft, ob weitere Schritte notwendig seien, was die Nutzung der Gaststätte, in der der Narrenbund zusammenkommt, angehe.