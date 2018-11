Karneval und Fasching: Nur eine Minderheit ist Fan

Berlin Auch wenn viele im Rheinland wohl anderes glauben oder glauben wollen: Die meisten Deutschen können Umzügen und Karnevalsbräuchen nichts abgewinnen. Das zeigt eine neue Umfrage. Dabei sind auch die Gegner nicht in der Mehrheit.

Die Gruppe der Fans und Gegner ist mit jeweils 28 Prozent gleich groß, 41 Prozent stehen Karneval, Fasching oder Fastnacht gleichgültig gegenüber, zeigen die Daten einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov. Den Beginn der närrischen Tage am 11.11. um 11.11 Uhr wollen entsprechend nur 12 Prozent der Menschen aktiv feiern. Beim Höhepunkt der Karnevalszeit in der Woche vor Aschermittwoch (28. Februar bis 5. März) wollen das immerhin 21 Prozent.

Nur eine kleine Minderheit der Fans mag an der fünften Jahreszeit besonders, dass sich dann gut flirten lasse (14 Prozent). In dieser Hinsicht ist die Mehrzahl der Befragten, die in einer Partnerschaft leben oder verheiratet sind, ohnehin zurückhaltend: Der Aussage „In der närrischen Zeit darf ich mit anderen flirten, auch wenn ich in einer Beziehung bin“ stimmen nur 23 Prozent zu. Dagegen findet eine breite Mehrheit (66 Prozent), das gehe nicht.