Keine Lust auf Düsseldorf oder Köln? Hier wird in Deutschland auch noch Karneval (oder Fasching?) gefeiert

Der Trierer Karneval gehört zu den größten Karnevalsfesten in Rheinland-Pfalz. Der Straßenkarneval startet an Weiberdonnerstag, 8. Februar, um 11.11 Uhr auf dem Hauptmarkt mit der Proklamation des Prinzenpaars. Danach finden einige Partys statt. Der Trierer Rosenmontagsumzug startet am 12. Februar um 12.11 Uhr in der Medardstraße in Trier-Süd und endet am Verteilerkreis in Trier-Nord mit der großen Karnevalsfeier in der Arena Trier im Anschluss. Der Rosenmontagsumzug steht in diesem Jahr unter dem Motto „Gäggisch wie nie unnerm Säulenmarie“. Mehr Infos zu Fastnacht in Trier gibt es hier.