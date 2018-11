Karneval 2018: Das wird man doch noch tragen dürfen

Düsseldorf Am Sonntag starten die Jecken in die Session. Dabei ist nicht jede Verkleidung eine gute Idee. Realistische Waffen und sich das Gesicht zu schwärzen sind tabu. Aber auch ein Indianer-Kostüm ist für manche schon problematisch.

Sein Beispiel zeigt, dass es hilfreich sein kann, etwas genauer über das eigene Kostüm nachzudenken – erst recht vor dem Start der Karnevalssession. In dieser Hinsicht herrscht zwischen den Karnevalshochburgen am Rhein ungewohnte Einigkeit. „Karneval ist eine lockere Angelegenheit. Das Kostüm sollte andere nicht verstören und nicht gegen gute Sitten verstoßen“, sagt Hans-Peter Suchand vom Comitee Düsseldorfer Carneval. „Sicherlich ist es sinnvoll, sich bei der Kostümauswahl ein paar Gedanken zu machen. Allzu echt aussehende Waffen beispielsweise sind keine gute Idee“, ergänzt Tanja Holthaus vom Festkomitee Kölner Karneval. „Kostüme sollten niemanden beleidigen oder verletzen. Wir sehen uns hier aber nicht in der Position, Vorschriften zu erlassen. Wir vertrauen auf den gesunden Menschenverstand der Jecken.“

„Es geht um das ewige Thema: Was darf Humor?“, sagt Simone Rafael von der Amadeu Antonio Stiftung. Die Stiftung gegen Antisemitismus, Rassismus und Rechtsextremismus unterstützte das Projekt. „Die Grenze liegt da, wo man sich über Ethnien lustig macht. Auch dann, wenn das immer so war.“ Ein typisches Beispiel hierfür ist das Blackfacing, bei dem sich Menschen das Gesicht schwarz anmalen. Das sehen mittlerweile auch die meisten Karnevalisten ein. Im August änderten beispielsweise die „Frechener Negerköpp“ sowohl ihren Namen als auch ihre traditionellen Kostüme. „Kinder können gerne als Jim Knopf gehen, weil sie ihn als Lokomotivführer cool finden. Dafür müssen Sie sich aber das Gesicht nicht schwarz anmalen“, sagt Rafael.

Die Karnevalskomitees in Köln und Düsseldorf sprechen sich gegen klare Grenzziehungen aus. Niemand möchte den Jecken vorschreiben, wie sie sich kleiden sollen. In der Realität spielten stereotype Verkleidungen ohnehin eine untergeordnete Rolle, sagt Björn Lindert, Geschäftsführer des Kostümhandels Deiters. „Da gibt es moderne, individuellere Sortimente, die von Kunden viel häufiger nachgefragt werden.“ Deiters vertreibt noch die Kostüme „Eskimo“ und „Indianer“ und würde so durch das strenge Raster von „Ich bin kein Kostüm!“ fallen. Das Interesse an diesen Verkleidungen sei vor allem durch Kinofilme unverändert hoch, sagt Lindert.