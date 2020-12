Debatte um Rundfunkbeitrag-Erhöhung : Bundesverfassungsgericht weist Eilanträge öffentlich-rechtlicher Sender ab

Karlsruhe Die Sender ARD, ZDF und Deutschlandradio wollten vor dem BVG in Karlsruhe einen Eilantrag gegen die Entscheidung Sachsen-Anhalts erwirken. Das Land hatte gegen die Erhöhung des Rundfunkbeitrags gestimmt.

ARD, ZDF und Deutschlandradio sind mit dem Versuch gescheitert, die Erhöhung des Rundfunkbeitrags zum 1. Januar per Eilantrag durchzusetzen. Die Sender hätten nicht dargelegt, dass ihnen schwere Nachteile drohen, wenn sie die Entscheidung in der Hauptsache abwarten müssten, teilte das Bundesverfassungsgericht am Dienstag in Karlsruhe mit. Eine inhaltliche Entscheidung wurde nicht gefällt. Der Rundfunkbeitrag bleibt damit vorläufig auf der aktuellen Höhe von 17,50 Euro, vorgesehen war eine Erhöhung um 86 Cent. (AZ: 1 BvR 2756/20 u.a.)