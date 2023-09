Martyrium beschäftigt Gericht in Karlsruhe „Du darfst nicht mehr atmen“

Zwischen dem mutmaßlichen Überfall in Karlsruhe und dem Ablegen in dem Kellerraum unter einer Tiefgarage in Stuttgart soll die Frau den Ausführungen der Staatsanwaltschaft nach zwei Mordversuche überlebt haben. Der Angeklagte bestätigte vor Gericht die Grundzüge des Tathergangs. An Details dessen, was im Keller des Wohnhauses des Opfers, auf einem Rastplatz an der Autobahn und später in der Tiefgarage einer Bank passiert ist, will sich der Angeklagte jedoch nicht erinnern können. Er beteuerte wiederholt, nicht das Ziel gehabt zu haben, der Mutter seines Sohnes zu schaden.