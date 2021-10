Aufbau einer Söldnertruppe? : Ex-Bundeswehrsoldaten wegen Terrorverdachts festgenommen

Karlsruhe Die beiden Männer hätten geplant, eine 100 bis 150 Mann starke Söldnertruppe zu bilden. Mit dieser Gruppe hätten sie dann in den Bürgerkrieg im Jemen eingreifen wollen. Rund 40.000 Euro Söldnerlohn sollten Mitglieder erhalten.

Die Bundesanwaltschaft hat zwei ehemalige Bundeswehrsoldaten wegen des Verdachts festnehmen lassen, dass sie eine terroristische Vereinigung gründen wollten. Die beiden Männer hätten seit Jahresbeginn geplant, eine 100 bis 150 Mann starke Söldnertruppe unter ihrem Kommando zu bilden, teilte die Behörde am Mittwoch in Karlsruhe mit. Mit dieser Gruppe hätten sie dann in den Bürgerkrieg im Jemen eingreifen wollen.