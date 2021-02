Karin Ritter aus Köthen : Rechtsradikale Mutter aus „Stern TV“-Reportage gestorben

Köthen Karin Ritter war das Familienoberhaupt der wohl bekanntesten offen rechtsradikalen Familie der TV-Geschichte. Bekannt wurden sie und ihre Kinder in einer Langzeit-Dokumentation von „Stern TV“. Nun ist Karin Ritter gestorben.

Den wohl letzten großen Auftritt hatte die Familie im August 2019. Damals zeigte „Stern TV“ in einer Dokumentation die ganze Geschichte der Ritter-Familie und ihres Lebens am Rande der Gesellschaft. Das Video können Sie hier in der Mediathek sehen. In rund 90 Minuten wurden anhand des Materials aus 25 Jahren die gesamte Entwicklung der Familienmitglieder nachgezeichnet und analysiert, wie es zu den kriminellen Karrieren der Ritter-Söhne kommen konnte.