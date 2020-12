Kardinal gründet Stiftung für Missbrauchsopfer : Eine Frage der Verantwortung

Analyse Kardinal Reinhard Marx gründet eine Stiftung für Missbrauchsopfer und finanziert diese mit 500.000 Euro aus seinem Privatvermögen. Dennoch tut sich die Kirche schwer, aus der eigenen Schuld Konsequenzen zu ziehen.

Nun sorgt diese Nachricht für Aufmerksamkeit: Der Münchner Erzbischof Reinhard Kardinal Marx gründet eine Stiftung für Opfer sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche. Und er stellt dafür den „allergrößten“ Teil seines Privatvermögens zur Verfügung, wie es heißt: 500.000 Euro. Ihm sei es ein Anliegen als Erzbischof und auch als Privatperson „alles mir Mögliche zu tun, um Missbrauch zu bekämpfen und aufzuarbeiten“, sagt er. Die Stiftung heißt „Spes et Salus“ („Hoffnung und Heil“).

September 2018 Wissenschaftler stellen die Ergebnisse der von den Bischöfen in Auftrag gegebenen Missbrauchsstudie vor. Demnach haben die Forscher 3677 Betroffene sexueller Übergriffe von mindestens 1670 Priestern und Ordensleuten in den Akten von 1946 bis 2014 gefunden.

Januar 2010 In Deutschland werden die ersten Skandale um sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche bekannt. Pater Klaus Mertes macht den Missbrauch am Berliner Canisius-Kolleg öffentlich.

Die andere Frage: Was sind weitere Gründe dieser Spende? Da ist zum einen seine Zeit als Bischof in Trier mit einem Missbrauchsfall durch einen Diözesanpriester, dem Marx 2006 nach eigenem Eingeständnis nicht nachgegangen ist. Zum anderen soll im Februar ein weiteres unabhängiges Gutachten über Versäumnisse bei der Aufklärung von Missbrauchsfällen im Münchner Erzbistum veröffentlicht werden, das auch die Amtszeit von Marx umfassen wird.

Aber auch das ist bedeutsam: Dass in der Aufarbeitung zwischen der hilflosen Geste der Bischöfe in Paderborn und der Stiftungsgründung jetzt Welten liegen; manche sprechen gar von einer kopernikanischen Wende. Große Worte, die nicht so sehr das Verdienst der Verantwortlichen sind. Denn diese sind in den zurückliegenden Jahren der quälenden, mitunter verletzenden Aufklärungsarbeit erst dazu gebracht worden, Verantwortung für die Verbrechen der Kirche wahrzunehmen. Persönliche Verantwortung für das, was die Kirche Menschen antat.

Wer übernimmt Verantwortung und muss sich dieser stellen? Verantwortung hat mit dem öffentlichen Amt zu tun, das man innehat – und zu dem niemand gezwungen wird. Der Philosoph Hans Jonas hat das in seinem Werk „Das Prinzip Verantwortung“ so beschrieben: „Der Freie nimmt die herrenlos wartende Verantwortung für sich in Anspruch und steht dann allerdings unter ihrem Anspruch“ – und demnach in ihrer Pflicht. Mit diesem unausgesprochenen Vertrag wird niemand an den Pranger gestellt; selbst wer als Verantwortlicher zurücktritt, würde damit keine eigene Schuld eingestehen. Aber es bedeutet die Abgabe von Macht als Zeichen der Vergebungsbitte. Und so kann ein Satz wie „Ich übernehme die Verantwortung“ befreiend und hilfreich auch für Betroffene sein.