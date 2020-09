„Kampf der Nibelungen“ in Magdeburg : Polizei löst rechtsextreme Kampfsportveranstaltung auf

Ein Streifenwagen im Einsatz (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Magdeburg In Sachsen-Anhalt hat die Polizei nach eigenen Angaben eine rechtsextreme Kampfsportveranstaltung verhindert. Zu dem am Samstag in Magdeburg geplanten „Kampf der Nibelungen“ waren rund 90 Teilnehmer aus zehn Bundesländern angereist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das teilte die Polizei am Samstag in Magdeburg mit. Die rechtsextreme Veranstaltung auf dem Gelände eines Motorradclubs sei kurzfristig mittels Verbotsverfügung untersagt worden.

Bei Eintreffen der Polizeikräfte seien bereits eine Boxringanlage sowie weiteres Equipment auf dem Clubgelände aufgebaut gewesen, hieß es. Die anwesenden Personen seien den Anweisungen der Polizei nachgekommen und hätten den geplanten Veranstaltungsort verlassen. Die Polizei sei mit rund 140 Beamten im Einsatz gewesen.

(felt/epd)