In Kaiserslautern: Mann vergisst Auto an der Tankstelle

Mann vergisst Auto an der Tankstelle

In Kaiserslautern

Ein Zapfhahn steckt in einem Auto (Symbolfoto). Foto: dpa/Christophe Gateau

Kaiserslautern Dass Menschen nach dem Tanken wegfahren, ohne zu bezahlen, hat man schon oft gehört. In Rheinland-Pfalz war es nun andersherum: Ein Mann ging nach dem Bezahlen zu Fuß nach Hause - die Polizei konnte ihn und sein Auto allerdings wieder vereinen.

Ein Fahrer in Rheinland-Pfalz hat sein Auto betankt und es danach an der Zapfsäule vergessen. Der 41-Jährige habe im Kassenraum noch Getränke gekauft, bezahlt und sei dann gegangen, teilte die Polizei am Dienstag mit.