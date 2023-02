Fast jede dritte Geburt Kaiserschnittrate in Deutschland binnen 30 Jahren verdoppelt

Fast jede dritte Geburt in Deutschland erfolgt per Kaiserschnitt. Im Jahr 2021 erreichte die Kaiserschnittrate bundesweit einen Stand von 30,9 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Rund 237.000 Frauen entbanden demnach auf diese Weise. Im Jahr 2020 hatte die Quote noch bei 29,7 Prozent gelegen.