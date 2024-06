Ab 27. Juni Auf über 100.000 geschätzt – Sotheby's versteigert Kafka-Brief über Schreibblockade

Ein seltener Brief von Franz Kafka über seine Schreibblockade wird beim Auktionshaus Sotheby's versteigert. Das einseitige Schriftstück werde zu einem Schätzpreis von 70 000 bis 90 000 Pfund (rund 82 000 bis 105 000 Euro) in einer Online-Auktion angeboten, teilte Sotheby's am Montag mit. Die Versteigerung beginne am 27. Juni und ende am 11. Juli.