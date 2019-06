Rumäne bedrohte Opfer mit JVA-Küchenmesser : Mit diesem Trick überwältigte die Polizei den Geiselnehmer von Lübeck

Lübeck Die Sorge um die Geisel war groß. Doch mit einem Überraschungscoup und Pyrotechnik haben Spezialkräfte der Polizei den Geiselnehmer in der JVA Lübeck überrumpeln und die festgehaltene 32-jährige unversehrt befreien können.

Landespolizei-Chef Michael Wilksen und der Leiter der Polizeidirektion Lübeck, Norbert Trabs, berichteten am Dienstag in Kiel über das Geschehen vom Vortag, bei dem 330 Sicherheitskräfte aus mehreren Bundesländern im Einsatz gewesen waren.

Chronologisch lief die Geiselnahme so ab: Um 14.12 Uhr meldete die JVA-Leitung der Regionalleitstelle eine Geiselnahme. Sie erfolgte laut Wilksen in den Räumen der Sozialtherapie in der JVA, in denen normalerweise rückfallgefährdete Sexualstraftäter betreut werden. Der Mann habe sich mit der Frau in deren Büro verbarrikadiert, Möbel vor die Tür geschoben und das Schloss manipuliert. Ob der Mann einen Termin zur Gesprächstherapie hatte oder eher zufällig die Psychologin als Geisel nahm, müssten die Ermittlungen noch ergeben.