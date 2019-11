Zu Unrecht in der Psychiatrie festgehalten : Justizopfer Gustl Mollath bekommt 600.000 Euro Entschädigung

Zu Unrecht in der Psychiatrie festgehalten

Gustl Mollath hat einen jahrelangen Kampf gegen die Justiz geführt. Dieses Foto zeigt ihn im Jahr 2013. Mit einer Topfpflanze in der Hand verlässt er das Bezirkskrankenhaus in Bayreuth. Foto: dpa/David-Wolfgang Ebener

München Der jahrelange Streit zwischen Justizopfer Gustl Mollath und dem Freistaat Bayern hat ein Ende gefunden: Bayern zahlt Mollath als Entschädigung für seine unberechtigte Unterbringung in der Psychiatrie 600.000 Euro.

Der Freistaat zahlt im Rahmen einer gütlichen Einigung „ohne Anerkennung einer Rechtspflicht“ einen weiteren Betrag in Höhe von 600.000 Euro, wie das Landgericht München I am Dienstag mitteilte. Damit seien alle Ansprüche abgegolten und der Rechtsstreit beendet.

Mollath ist das wohl bekannteste Justizopfer Deutschlands. Er war 2006 nach einem Prozess wegen angeblicher Gewalt gegen seine Ehefrau in die Psychiatrie eingewiesen worden - zu unrecht, wie sich Jahre später in einem Wiederaufnahmeverfahren herausstellte. 2747 Tage - mehr als sieben Jahre - hatte er in der Psychiatrie verbracht.