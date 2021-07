Diskussion um Lockerungen : Lambrecht hält Maske in Innenräumen für alle weiter für sinnvoll

Lambrecht hält Maske in Innenräumen für alle weiter für sinnvoll

Berlin In der Diskussion um die Aufhebung der Corona-Maßnahmen hat sich Bundesjustizministerin Christine Lambrecht dafür ausgesprochen, einige vorerst beizubehalten. Dazu zählt sie etwa das Tragen von Masken in Innenräumen. Das sei auch für Geimpfte sinvoll.

„Auch eine Impfung bietet keinen hundertprozentigen Schutz vor einer Weitergabe des Virus, wie sich zuletzt an der Ausbreitung der Delta-Variante in einigen Ländern gezeigt hat“, sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Einige Vorsichtsmaßnahmen bleiben daher vorerst auch für geimpfte Personen sinnvoll, wie zum Beispiel das Tragen einer Maske in Innenräumen.“