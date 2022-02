Anglizismus des Jahres : Warum „boostern“ zumindest sprachlich ein Hit ist

Düsseldorf Der englische Begriff für die Corona-Auffrischungsimpfung ist zum Anglizismus des Jahres 2021 gewählt worden. Es gibt viele überflüssige englische Lehnwörter, beim „Boostern“ verhält es sich anders. Das wirft aber auch eine andere Frage auf.

Es gibt Anglizismen, Lehnwörter oder Wendungen aus dem Englischen, die gepflegtes Deutsch verdrängen. Etwa ständig von Meeting zu sprechen, obwohl es auch Treffen heißen könnte. Oder die Dinge keinen Sinn „machen“ zu lassen, obwohl sie keinen Sinn ergeben. Oder nicht einleuchten. Schade, wenn durch die Rückübersetzung englischer Formulierungen wie „to make sense“ der differenzierte deutsche Wortschatz schrumpft. Denn natürlich kann etwas keinen Sinn machen. „Machen“ lässt sich überhaupt ständig in Sätze einbauen, nur macht man das häufig, weil es mühevoller ist, sich ein treffenderes Verb einfallen zu lassen. Genauso könnte man ja schreiben, dass es aus Faulheit geschieht. Oder man sich aus Faulheit entschließt.

Doch natürlich gibt es auch Anglizismen, die nicht verdrängen, sondern Lücken füllen. Diese ergänzenden Wörtern finden meist einen festen Platz im deutschen Wortschatz und werden munter in die Grammatik eingepasst. Zu dieser Klasse gehört der frisch gewählte Anglizismus des Jahres 2021: „boostern“. Die Jury um den Sprachwissenschaftler Anatol Stefanowitsch von der Freien Universität Berlin lobte die Schnelligkeit und Leichtigkeit, mit der dieses Wort seinen Platz im Sprachgebrauch wie in der Grammatik gefunden habe. Boostern ist also kein Verdränger, sondern eine schlanke Raffung für die umständliche Feststellung, dass jemand eine Auffrischungsimpfung gegen Covid-19 erhalten hat.