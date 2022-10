Seit einem Monat vermisst : Junger Bergsteiger tot in den Alpen gefunden

Ramsau bei Berchtesgaden Ein 24-jähriger Wanderer ist am 17. September zu einer Tour durch die Alpen aufgebrochen und war seitdem vermisst. Nun herrscht traurige Klarheit: Der junge Mann ist tot am Hochkalter aufgefunden worden.

Nach fast einem Monat hat ein österreichischer Polizeihubschrauber die Leiche eines vermissten Bergsteigers am Hochkalter in Oberbayern gefunden. Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, habe eine alpine Einsatzgruppe der Bergwacht den toten 24-Jährigen am Donnerstag geborgen.