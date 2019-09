Tödlicher Raserunfall in Rheinland-Pfalz : Autofahrer erfasst 81-Jährige - Tochter und Enkelin müssen alles mitansehen

Weyerbusch Waghalsige Überholmanöver, hohes Tempo: Diese Fahrweise eines 24-Jährigen kostet am Ende eine Rentnerin das Leben.

Vor den Augen ihrer Tochter und ihrer Enkelin ist eine 81 Jahre alte Frau in Rheinland-Pfalz von einem heranrasenden Auto erfasst und getötet worden. Die drei Fußgänger wollten die Straße überqueren, als der Wagen eines 24-Jährigen mit hohem Tempo auf die Gruppe zufuhr, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Das Auto prallte nach der Kollision am Freitagabend in Weyerbusch etwa 40 Kilometer östlich von Bonn in ein Feuerwehrgerätehaus. Fahrer und Beifahrer kamen leicht verletzt davon. Tochter und Enkelin der getöteten 81-Jährigen erlitten einen Schock.