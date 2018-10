Junge Union: Interview mit Katrin Albsteiger

Parteitag der Jungen Union : „Männer fühlen sich schneller geeignet für Ämter“

Katrin Albsteiger, ehemalige stellvertretende Junge Union Vorsitzende. Foto: RP/dpa, Daniel Karmann

Kiel Angela Merkel hat die „Männerdominanz“ in der Jungen Union kritisiert. Die bisherige Vize-Chefin der Jugendorganisation von CDU und CSU, Katrin Albsteiger, sieht dabei auch die Frauen in der Pflicht. Sie sollten nicht so zögerlich sein, sagt die 34-jährige Neu-Ulmerin im Interview.

Warum ist die JU so unattraktiv für Frauen?

Albsteiger Ist sie doch gar nicht. Ich bin doch auch da.

In der engeren Führung sitzt keine Frau. Haben die keine Lust oder werden die von den Männerbündnissen draußen gehalten?

Albsteiger Am Anfang steht natürlich immer die Frage: Bin ich bereit zu kandidieren? Zugegebenermaßen sind Frauen da oft die Zögerlichen. Männer fühlen sich schneller geeignet für Ämter und greifen schneller zu, auch in der JU. Wir müssen deshalb die talentierten Frauen bei uns, und davon gibt es viele, motivieren. Sie müssen sich entscheiden, bevor Männerbündnisse die Posten schon aufgeteilt haben.

Sie sind 34 Jahre alt und hätten selbst nochmal antreten können.

Albsteiger Stimmt. Aber ich habe 15 Jahre Politik in der JU gemacht. Alles hat seine Zeit, jetzt sind andere dran. Ich habe zwei Kinder bekommen und lege meinen Schwerpunkt jetzt auf die regionale Politik. Die Mehrfachbelastung, Familie, Regionalpolitik und quer durch die Republik reisen, ist auch nicht einfach.

Ist die Politik mütterfeindlich? Erleben Sie noch Diskriminierung oder Spott?

Albsteiger Das klassische schlechte Gewissen machen wir uns ja selbst, das machen nicht die Parteifreunde oder die Gesellschaft. Die täglichen kleinen Entscheidungen zwischen der Zeit mit der Familie und dem Beruf kennen auch Mitglieder anderer Berufsgruppen. Ich persönlich habe in der CSU keine schlechten Erfahrungen gemacht.

Braucht die JU eine Frauenquote?

Albsteiger Nein, ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass die Quote zwar ein Instrument sein kann, das Problem zu verschleiern, aber nicht zu lösen.

Machen Frauen anders Politik als Männer?

Albsteiger Pauschal ist das sicher schwer zu sagen. Aber ich persönlich glaube, dass Frauen durchaus selbstbewusster werden könnten und Männer an ihrem fehlenden Talent zum Kompromiss.

Ist JU die letzte Klammer zwischen CDU und CSU?

Albsteiger Ja, wir waren das immer schon, weil die Jugend in unseren Parteien einen unverkrampften, offenen Austausch pflegt.

Die CSU ist jenseits Bayerns mäßig beliebt...

Albsteiger Den Streber mag halt keiner.

Welchen Anteil hat die CSU an dem bundesweiten Umfragedesaster für die Union?

Albsteiger Das ist eine statistische Frage und wohl kaum zu klären.

Dann konkreter: Welchen Anteil hat Herr Seehofer?

Albsteiger Jedes Führungsmitglied muss sich hinterfragen. Ich auch. Auch Herr Seehofer. Da könnte uns mehr Selbstkritik gut tun. Der Streit im Frühsommer war wenig hilfreich. Wer aber glaubt, die Probleme der CSU wären gelöst, wenn irgendwelche Personen von Ämtern entfernt werden, der ist schief gewickelt. Wir brauchen keine Bauernopfer, sondern eine inhaltliche Analyse, warum wir mit unseren Themen derzeit nicht durchdringen.

Ist Bayern ohne eine CSU-geführte Regierung vorstellbar?