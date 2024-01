Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch Julia Gebrande ist neue Vorsitzende der Aufarbeitungskommission

Berlin · Die Kommission untersucht sämtliche Formen sexuellen Kindesmissbrauchs in der Bundesrepublik Deutschland und in der DDR ab 1949. Dazu zählt sexuelle Gewalt in Institutionen, in Familien oder im sozialen Umfeld.

22.01.2024 , 09:36 Uhr

Julia Gebrande ist Professorin für Soziale Arbeit an der Hochschule Esslingen und neue Vorsitzende der Aufarbeitungskommission. Foto: Christine Fenzl

Die Esslinger Sozialpädagogin Julia Gebrande (45) ist neue Vorsitzende der unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch. Am Montag wurde sie in Berlin offiziell ernannt von der Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM), Kerstin Claus. Gebrande ist Professorin an der Hochschule Esslingen mit den Schwerpunkten Prävention, Intervention und Aufarbeitung sexualisierter Gewalt und Soziale Arbeit nach traumatischen Erfahrungen. Sie ist seit knapp zwei Jahren Mitglied der Kommission und folgt auf die Frankfurter Sozialpädagogin Sabine Andresen, die den Vorsitz 2021 niedergelegt hatte. 70 Verdachtsfälle von sexualisierter Gewalt Evangelische Kirche im Rheinland 70 Verdachtsfälle von sexualisierter Gewalt Die unabhängige Aufarbeitungskommission ist bundesweit zuständig und war 2016 vom damaligen Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung, Johannes-Wilhelm Rörig, initiiert worden. Die Kommission soll Ausmaß, Art und Folgen von sexuellem Kindesmissbrauch in der Bundesrepublik Deutschland und in der DDR untersuchen. „Den Kern unserer Arbeit stellen für mich nach wie vor die Berichte der Betroffenen dar“, erklärte Gebrande. Die Kommission wolle weiter Gesellschaft und Politik für die zentrale Bedeutung der Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs sensibilisieren: „Auf dieser Grundlage möchte ich die Aufarbeitung in Deutschland in den nächsten zwei Jahren mit einer starken Betroffenenbeteiligung voranbringen und mich weiterhin für die Anerkennung erlittenen Unrechts einsetzen.“ Außerdem wurde am Montag Ulrike Hoffmann als neues Kommissionsmitglied berufen. Die Sozialwissenschaftlerin ist Leiterin der Arbeitsgruppe „Wissenstransfer, Dissemination, E-Learning“ an der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie des Universitätsklinikums Ulm Kerstin Claus betonte, es sei „dringend notwendig, dass diese wichtige unabhängige Struktur zur Aufarbeitung auf Bundesebene weiter gestärkt wird“. Daher setze sie sich weiter für eine gesetzliche Verankerung der Kommission ein.

(szo/kna)