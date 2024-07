Erklärung „Jugendwort des Jahres“ 2024 – das steckt hinter den Top Ten

„Aura“

Der Begriff wird unter Jugendlichen scherzhaft gebraucht, wenn jemand zum Beispiel an Coolness verliert. Grundsätzlich ist „Aura“ ein normales Wort, das eine positive, anziehende und geheimnisvolle Ausstrahlung bezeichnet. Je mehr „Aura“ man hat, umso besser sei das Charisma und die Präsenz der benannten Person. Wer sich peinlich oder unangenehm verhält, verringert seinen Aura-Wert. Sobald eine benannte Person bestimmte Eigenschaften aufweist, wird ihre Aura also um einen bestimmten Wert erhöht oder verringert.

Zwar geht das Aura-Meme erst seit Mitte 2024 in den sozialen Netzwerken viral, der Ursprung soll aber schon Jahre zurückliegen. So soll die neue Verwendung des Begriffs auf einen Artikel der New York Times aus dem Jahr 2020 über den Liverpool-Spieler Virgil Van Dijk zurückzuführen sein. „Van Dijks Fehler können vernachlässigt werden, weil er im Grunde eine Aura hat“, hieß es hier.

„Aura“ wird außerdem seit Jahren im esoterischen Kontext genutzt, in dem das Wort ein unsichtbares Energiefeld beschreibt, das eine Person umgeben soll. In der Medizin In der Medizin bezieht sich „Aura“ auf die Vorboten oder Warnsymptome, die einigen neurologischen Ereignissen wie Migräne oder Epilepsie vorausgehen.