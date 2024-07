Von „Akh“ bis „Talahon“ Das bedeuten die Favoriten für das „Jugendwort des Jahres“ 2024

Die Bezeichnung „Digga“ dürfte vielen bekannt vorkommen – bereits 2016 haben Jugendliche so ihre Freunde angesprochen. Auch in diesem Jahr ist das Wort unter jungen Leuten beliebt. Es steht für eine freundschaftliche Ansprache unter Jugendlichen. Lediglich die Schreibweise wurde angepasst, wodurch das Wort ein zusätzliches „h“ am Ende erhalten hat.