Von „Yolo“ bis „I bims“ Jugendwort des Jahres – alle Gewinner seit 2008

Jugendwort des Jahres 2013

„Babo“: Das Wort bedeutet so viel wie „Boss“ oder „Chef“. Der Ausdruck erinnert an den türkischen Begriff „Baba“ (Vater) und wird vor allem in kurdischen Gebieten der Türkei benutzt. Hierzulande bekannt gemacht hat den Begriff der deutsch-kurdische Rapper Haftbefehl mit seinem Lied „Chabos wissen wer der Babo ist“.