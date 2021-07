Verdacht des versuchten Mordes : Jugendlicher soll 16-Jährigen in Baden-Württemberg fast getötet haben

Ulm Zwei Jugendliche sind in der baden-württembergischen Kleinstadt Erbach aneinandergeraten. Der um ein Jahr Ältere wurde dabei lebensgefährlich verletzt und musste notoperiert werden.

In Baden-Württemberg soll ein 15-Jähriger einen 16-Jährigen angegriffen und dabei lebensgefährlich verletzt haben. Die beiden Jugendliche, die sich offenbar kannten, hätten sich am Mittwochabend in der Kleinstadt Erbach getroffen, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Ulm am Freitag mit. Der 15-Jährige sei ersten Erkenntnissen zufolge plötzlich auf den Älteren zugegangen, habe diesen gewürgt und mit einem spitzen Gegenstand auf ihn eingestochen. Anschließend sei der 15-Jährige geflüchtet.