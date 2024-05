Landkreis Anhalt-Bitterfeld Jugendliche verbrennen „Tagebuch der Anne Frank“

Sie sollen nach den Beobachtungen eines Zeugen am Mittwochmittag an einer Bushaltestelle in Aken ein Buch beschädigt und anschließend Teile davon in einem Papierkorb verbrannt haben. Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten war das Feuer bereits erloschen. Bei den aufgefundenen und sichergestellten Buchresten handelte es sich den Angaben zufolge um ein Exemplar des „Tagebuchs der Anne Frank“.