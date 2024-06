Samstagabend Jugendliche nach Übergriff auf 21-Jährige in Chemnitz festgenommen

Mehrere junge Männer sollen in Chemnitz eine 21-Jährige attackiert und sexuell belästigt haben. Die Gruppe habe die junge Frau am Samstagabend nahe einer Kleingartenanlage zunächst geschlagen und versucht, in eine Sackgasse zu ziehen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dabei soll die Frau auch unsittlich berührt worden sein. Als ein 22 Jahre alter Bekannter der Frau helfen wollte, wurde dieser ebenfalls niedergeschlagen. Erst als weitere Zeugen hinzukamen, flüchteten die Jugendlichen.