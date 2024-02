Neue Untersuchung Follower-Zahl für Jugendliche wichtiger als neuestes Handy

Der iPhone-Hersteller Apple hatte jüngst mit der „Vision Pro“ eine neue Virtual-Reality-Brille auf den Markt gebracht, der südkoreanische Elektronik-Hersteller Samsung will mit dem neuen „Galaxy S24“ eine neue Smartphone-Ära voller Künstlicher Intelligenz einläuten. Beide Technologien fanden in Sozialen Medien wie Tiktok und Instagram viel Resonanz. Für Jugendliche seien diese Technologien mit Preisen in fünfstelliger Höhe aber zu teuer, erklärte Dammler.