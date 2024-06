Kindeswohl in Deutschland Studie sieht Kinder durch Personalmangel bei Jugendämtern gefährdet

Die Studie „Licht ins Dunkel bringen“ sei die erste deutschlandweite Studie, die hinterfragt, was Whistleblowing – also das Hinweisen auf Missstände – für den Kindesschutz bedeute. „Während das „Whistleblowing“ in der Wirtschaft oder in Behörden bereits vielfach untersucht wurde, ist dies im Bereich des Kinderschutzes ein großes Dunkelfeld“, sagte der Studienleiter Sebastian Oelrich.