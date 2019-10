„Zu viel Macht in der Weltpolitik“ : Jeder vierte Deutsche denkt antisemitisch

München Eine Studie des Jüdischen Weltkongresses belegt wachsenden Antisemitismus in Deutschland. 41 Prozent der Befragten sagen, Juden redeten zu viel über den Holocaust. Eine Mehrheit der Bevölkerung verbindet solche Aussagen mit dem Erfolg rechter Parteien.

Wachsender Antisemitismus wird demnach von einer überwältigenden Mehrheit der Bevölkerung wahrgenommen und mit dem Erfolg rechtsextremer Parteien in Verbindung gebracht. 65 Prozent der Deutschen sowie 76 Prozent der Hochschulabsolventen mit einem Jahreseinkommen von mindestens 100.000 Euro, der sogenannten Elite, erkennen einen Zusammenhang an. 28 Prozent von ihnen behaupten, Juden hätten zu viel Macht in der Wirtschaft, 26 Prozent attestieren ihnen "zu viel Macht in der Weltpolitik" - Aussagen, die zum klassischen Repertoire des Antisemitismus gehören. Fast die Hälfte von ihnen (48 Prozent) behauptet, Juden verhielten sich loyaler zu Israel als zu Deutschland.