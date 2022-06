Prozess um Wittenberger „Judensau“ : Judenfeindliche Schmähplastik muss nicht entfernt werden

Die sogenannte „Judensau“ oder „Judenschwein“-Skulptur an der Fassade der Stadtkirche in Wittenberg. Foto: AP/Jens Meyer

Karlsruhe/Wittenberg Die als Wittenberger „Judensau“ bekannte Schmähplastik darf weiter an der Stadtkirche der Lutherstadt bleiben. Der Bundesgerichtshof wies die Klage gegen das vorinstanzliche Urteil des Oberlandesgerichtes Naumburg ab.

Das Relief aus dem Jahr 1290 zeigt in vier Metern Höhe eine Sau, an deren Zitzen zwei Menschen trinken, die Juden darstellen sollen. Ein Rabbiner blickt dem Tier unter den Schwanz und in den After. Im Judentum gilt ein Schwein als unrein. Die „Judensau“ gehört deshalb nach Ansicht des Klägers in ein Museum.