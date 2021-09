WDR-Moderatorin El-Hassan : „Ich schäme mich für diese Zeit“

Hamburg Die WDR-Moderatorin Nemi El-Hassan steht vor ihrem Start bei der Sendung „Quarks“ heftig in der Kritik. Es geht um antisemitische Proteste vor mehreren Jahren. Die Journalistin wird das Wissenschaftsmagazin nun vorerst nicht moderieren. El-Hassan bezieht Stellung zu den Vorwürfen.

Die Journalistin Nemi El-Hassan hat den Vorwurf des Antisemitismus zurückgewiesen und die Teilnahme an einer israelfeindlichen Al-Kuds-Demonstration 2014 in Berlin mit Unwissenheit erklärt. „Mir war nicht klar, dass diese Demos durch das iranische Regime ins Leben gerufen wurden“, sagte die 28-Jährige dem „Spiegel“. El-Hassan hätte ab November das Wissenschaftsmagazin „Quarks“ im Westdeutschen Rundfunk (WDR) moderieren sollen. Nach Bekanntwerden der Demo-Teilnahme und weiterer Anschuldigungen im Zusammenhang mit Judenhass und Israelfeindlichkeit hatte der WDR am Dienstag erklärt, bis zur Klärung der Vorwürfe die Zusammenarbeit auszusetzen.