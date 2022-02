Polizei ermittelt : Journalisten bei Corona-Protest in Dresden angegriffen

Zahlreiche Neonazis (vorn) gehen während einer Kundgebung auf dem Dresdener Postplatz vor Gegendemonstranten (hinten) entlang. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Dresden Bei einem Protest gegen die Corona-Maßnahmen sind in Dresden zwei Journalisten und deren Begleitung attackiert worden. Ersten Erkenntnissen zufolge setzten sie Pfefferspray gegen die Angreifer ein.

Bei Protesten von Kritikern der Corona-Maßnahmen in Dresden sind am Sonntagabend zwei Journalisten angegriffen worden. Laut Polizeiangaben attackierten mehrere Teilnehmer der Protestaktion die beiden Journalisten und ihre Begleitung. Diese setzte offenbar Pfefferspray gegen die Angreifer ein. Die Polizei habe die Personalien mehrerer Beteiligter aufgenommen und Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Auch Teilnehmende an dem Protest hätten eine Anzeige gestellt. Die Beamten mussten laut eigenen Angaben auch Zusammenstöße zwischen Rechtsextremen und Gegendemonstranten anlässlich des Jahrestags der Zerstörung der Stadt im Zweiten Weltkrieg verhindern.

Hunderte Gegendemonstranten versuchten demnach, den von Rechtsextremen angemeldeten Aufzug symbolisch zu blockieren. Dabei versuchten einige von ihnen offenbar, die Absperrungen der Polizei zu durchbrechen. Die Sicherheitskräfte setzten Pfefferspray ein und leiteten gegen zwei Teilnehmer Ermittlungsverfahren wegen Landfriedensbruchs ein.

An einer Menschenkette zum Gedenken an die Opfer der Zerstörung Dresdens vor 77 Jahren nahmen laut Angaben der Stadtverwaltung mehr als 3000 Menschen teil, darunter auch der Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP). Distanzbänder zwischen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern sorgten für den notwendigen Abstand zum Infektionsschutz. Insgesamt war die Menschenkette demnach viereinhalb Kilometer lang. Nach Angaben der Polizei waren wegen der Demonstrationen mehr als 1800 Beamte in Dresden im Einsatz.

Überschattet wurde der Gedenktag auch in diesem Jahr von einem Aufmarsch der rechtsextremen Szene. Beobachtern zufolge versammelten sich am Mittag bis zu 800 Neonazis und zogen in die Dresdner Innenstadt. Entlang der Route gab es Proteste von Hunderten Gegendemonstranten. Versuchte Sitzblockaden wurden von der Polizei aufgelöst, die mit einem Großaufgebot beide Lager großräumig voneinander trennte. Die Demonstrationen verliefen nach Polizeiangaben „ruhig und friedlich“. Zu den Teilnehmerzahlen wurden keine konkreten Angaben gemacht, es seien auf „beiden Seiten mehrere hundert Teilnehmende“, gewesen, hieß es.

Für heftige Kritik sorgte ein Banner der Neonazis mit der Aufschrift „Bombenholocaust“. Nach Einschätzung durch die zuständige Staatsanwaltschaft bestand aber keine „strafrechtliche Relevanz“, twitterte die sächsische Polizei.

Bei dem Bombenangriff der Alliierten vor 77 Jahren wurde Dresden weitgehend zerstört. Wissenschaftlichen Schätzungen zufolge starben dabei rund 25.000 Menschen. Die Stadt erinnert jährlich mit vielfältigen Veranstaltungen an den Tag. So findet seit einigen Jahren unter anderem ein „Mahngang Täterspuren“ zu NS-Unrechtsorten statt.

(lha/afp/epd)