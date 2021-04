Kurioser Einsatz in Bayern : Joggerin hält Sex-Spielzeug für Handgranate - Sprengkommando rückt an

Sieht zwar so aus, ist aber keine Handgranate: Dieses Sex-Toy sorgte am Wochenende für einen Polizeieinsatz in Niederbayern. Foto: dpa/---

Hauzenberg Ein wirklich nicht alltäglicher Einsatz für die Polizisten im Landkreis Passau. Eine Joggerin hatte bei ihrer Runde eine Handgranate entdeckt. Als die Beamten mit ihrem Spezialtrupp anrückten, gab es dann aber doch schnell Entwarnung.

Eine Joggerin hat im Wald in Niederbayern ein Sex-Spielzeug gefunden und es mit einer Handgranate verwechselt. Die Frau sei am Montag bei Sonnen im Landkreis Passau unterwegs gewesen und habe eine durchsichtige Tüte mit mehreren Gegenständen entdeckt, von denen einer einer Granate ähnelte, teilte die Polizei am Dienstag mit. Sogar ein Sprengkommando zur „Entsorgung von gefährlichen Sprengmitteln“ rückte an, um der Sache auf den Grund zu gehen.