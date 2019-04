„Respektlos“ : Bundeswehr schaltet Jobanzeigen und sorgt für Entsetzen bei Ford

Köln Lustig oder geschmacklos? Die Bundeswehr wirbt mit einer eigenwilligen Anzeige um Ford-Mitarbeiter, deren Jobs auf der Kippe stehen. Der Betriebsrat des Autobauers ist empört - das Verteidigungsministerium steht zu der Kampagne.

Eine Sprecherin des Bundesverteidigungsministeriums sagte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur, man wolle niemanden beleidigen: „Die Bundeswehr will Menschen, die von Stellenabbau betroffen sind, eine berufliche Perspektive in Uniform oder in unserem zivilen Bereich anbieten.“ So habe man auch vor dem VW-Werk in Wolfsburg für die Bundeswehr geworben. Dort habe auf einem Plakat der Spruch „Einen Job fürs Volk wagen“ gestanden, so die Sprecherin.