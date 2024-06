Boateng vor Gericht „Ich wünsche mir, dass der Albtraum endlich ein Ende findet“

An diesem Tag hat erst einmal der Angeklagte Jérôme Boateng das Wort. „Ich misshandle keine Frauen und setze meine Partnerinnen auch nicht unter Druck“, liest der 36-Jährige recht eindringlich seine Erklärung ab. Bei dem Geschehen am späten Abend des 19. Juli 2018 auf dem Karibikarchipel Turks und Caicos will er demnach eher Opfer als Täter gewesen sein. Seine Version sieht so aus: Beim Kartenspielen mit Freunden habe man ihm vorgeworfen zu schummeln. Seine Partnerin habe gesagt: „Das macht er immer.“ Er sei sauer gewesen, es wurde laut, sie habe ihm in einer „Rangelei“ mit dem Ellbogen die Lippe blutig geschlagen. Er habe aus Wut ein Windlicht geworfen und eine Stoffkühltasche für Getränke. Aber nicht gezielt, um Sherin S. zu treffen. „Es gab keine Prügelei“, sagt Boateng. S. beschreibt er äußerst negativ als bösartige Person, die ihn unter Druck gesetzt habe, viel Geld forderte, die Menschen manipulierte und gelogen habe. Er zitiert aus alten SMS-Nachrichten von ihr, in denen er unflätig und auch rassistisch beleidigt wurde.