Zeitumstellung : Jeder Dritte klagt über Beschwerden nach Zeitumstellung

Hamburg Am kommenden Sonntag werden die Uhren um eine Stunde zurückgestellt. Laut einer Forsa-Umfrage bereitet die Zeitumstellung vielen Probleme.

Jeder Dritte klagt laut einer Umfrage über körperliche oder psychische Beschwerden nach der Zeitumstellung. Mit 32 Prozent liegt der Wert sogar auf dem höchsten Stand der vergangenen zehn Jahre, wie die Krankenkasse DAK am Montag in Hamburg berichtete. Damit geben ein Drittel mehr Menschen gesundheitliche Probleme nach der Zeitumstellung an als noch im Jahr 2013.