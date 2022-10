Abschlussbericht zur Aktenprüfung : Böhmermann veröffentlicht angebliche NSU-Akten

Berlin Die Akten sind seit Jahren geheim gehalten worden, nun haben die Plattform „Frag den Staat“ und das „ZDF Magazin Royale“ von Jan Böhmermann als geheim eingestufte hessische NSU-Akten veröffentlicht. Diese enthüllen ein zweifelhaftes Bild.

Ein Team um den Moderator und Journalisten Jan Böhmermann hat nach eigenen Angaben bisher unter Verschluss gehaltene Akten des hessischen Verfassungsschutzes rund um die rechtsextreme Terrorgruppe NSU veröffentlicht. Die Öffentlichkeit und die Angehörigen der NSU-Opfer hätten ein Recht darauf zu erfahren, was in den geheimen Akten steht, erklärte Böhmermann am Freitagabend auf Twitter. Das hessische Landesamt für Verfassungsschutz will die geleakten Dokumente prüfen.