Abschlussbericht zur Aktenprüfung : Böhmermann und „Frag den Staat“ veröffentlichen angebliche hessische NSU-Akten

Berlin Die Akten sind seit Jahren geheim gehalten worden, nun haben die Plattform „Frag den Staat“ und das „ZDF Magazin Royale“ von Jan Böhmermann als geheim eingestufte hessische NSU-Akten veröffentlicht. Diese enthüllen ein zweifelhaftes Bild.

Das „ZDF Magazin Royale“ und das Internetportal „Frag den Staat“ haben am Freitag nach eigenen Angaben NSU-Geheimakten des hessischen Verfassungsschutzes veröffentlicht. „Wir glauben, die Öffentlichkeit hat das Recht zu erfahren, was genau in jenen Dokumenten steht, die ursprünglich für mehr als ein Jahrhundert geheim bleiben sollten“, heißt es auf einer Website zur Veröffentlichung.