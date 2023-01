„Guckt euch diese Scheiße an“ Böhmermann schaltet sich per Twitter in Lützerath-Protest ein

In weiteren Beiträgen vom und über den Tagebau im Rheinland kritisiert Böhmermann unter anderem den Abriss von Dörfern oder Kulturdenkmälern und dass den Menschen vor Ort „für ein vorgebliches ‚Gemeinwohl‘ ihre Freiheit“ genommen werde. Gleichzeitig spricht er zunächst die FDP, die in Debatten immer wieder den Freiheitsbegriff als Argument gegen Einschränkungen zugunsten des Klimaschutzes anführt, auf ihr Schweigen in der Sache an. In einer weiteren Ergänzung erwähnt er auch Grüne, CDU und CSU, die SPD sowie die Linken.