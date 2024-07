Statistik zu Wohnungswechseln Jährlich acht Millionen Umzüge in Deutschland

Bonn · In welchem Monat wird am meisten umgezogen? In welcher Straße gibt es die häufigsten Wohnungswechsel? Wir haben die aktuellen Daten ausgewertet und verraten Ihnen, in welchen Monaten am wenigsten auf dem „Umzugsmarkt“ los ist.

Rund zehn Prozent der Bevölkerung in Deutschland ziehen jedes Jahr um - so das Ergebnis einer Analyse des Unternehmens Deutsche Post Adress. Demnach verlegen acht Millionen Menschen hierzulande jährlich ihren Wohnort, weil sie bei den Eltern ausziehen, mit einem Partner oder der Partnerin zusammenziehen oder den Job wechseln. Die meisten Umzüge gibt es demnach im Juli, vergleichsweise wenige Menschen ziehen im Februar um. Infos Zehn Tipps zum Umzug Infos Foto: Andrey Popov / istockphoto.com Besonders häufig gibt es den Angaben zufolge in der Europa-Allee in Frankfurt am Main Wohnortswechsel. Dort registrierte die Deutsche Post Adress - sie betreibt das Portal umziehen.de - 628 Umzüge innerhalb eines Jahres. Die Chausseestraße in Berlin (603 Umzüge) und die Schleißheimer Straße in München (591 Umzüge) folgten auf den Plätzen zwei und drei. Besonders häufig werden in der letzten Woche eines Monats die Umzugskartons gepackt. Spitzenreiter für die meisten Umzüge ist der Juli, gefolgt von August und September. Deutlicher ruhiger ist es indes im Februar, Dezember und November. Knapp die Hälfte der Umzüge geht innerhalb derselben Stadt über die Bühne (47 Prozent). Bei nur etwa jedem achten Umzug wird auch das Bundesland gewechselt. Bei der Deutschen Post laufen wegen falscher Adressen täglich 100.000 Rückläufer auf. „Immerhin zwei Drittel der Umziehenden denken daran, die neue Adresse ihrer Krankenkasse, Bank oder Versicherung mitzuteilen“, erklärte das Unternehmen. Reiseanbieter und Spendenorganisationen werden den Angaben nach deutlich seltener informiert. Nur drei bis sechs Prozent der Kunden beziehungsweise Spender melden sich nach einem Umzug bei ihnen.

